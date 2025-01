Initiative „Calbe macht Kultur“ wertet die monatelange Befragung der Einwohner in der kleinen Saalestadt aus. Vor allem junge Menschen haben viele Sehnsüchte

Was wünschen sich die Menschen in Calbe für ihre Stadt?

Pia Wolter erläutert die Umfrageergebnisse der Initiative "Calbe macht Kultur". Dabei ging es darum, was sich die Bewohner in ihrer Stadt wünschen.

Calbe. - Monatelang hatte die Initiative „Calbe macht Kultur“ die Einwohner in der Saalestadt zu ihren kulturellen Wünschen befragt. Das Ergebnis der Befragung veröffentlichten die Mitglieder nun am Montag im neuen Speichercafé in der Bernburger Straße.