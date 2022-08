So gefragt sind Kurse und Führungen im Ringheiligtum Pömmelte

Pömmelte - Das Interesse an der Pömmelter Kreisgrabenanlage ist ungebrochen: Als die Grabungsführung am Ringheiligtum mit der Archäologin vom Landesamt Halle, Dr. Franziska Knoll, angeboten wurde, brauchten sich die zuständigen Organisatoren des Salzlandkreises nicht über Mangel an Interesse zu grämen. Es meldeten sich so viele Interessierte an, dass für den exklusiven Einblick in die aktuell laufenden Ausgrabungen zwei Durchgänge organisiert werden mussten. Die Führungen waren am Ende ausgebucht.