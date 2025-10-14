weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Unruhe in der Türkei: Söker freuen sich auf Jubiläum mit Schönebeck im nächsten Jahr

Die Bedenken nach dem Parteiwechsel des türkischen Bürgermeisters in Söke sind nun ausgeräumt. Was der Vorsitzende des Städteparterschaftsvereins Schönebeck berichten kann.

Von Olaf Koch 14.10.2025, 17:56
Sökes Bürgermeister Mustafa Iberya Arıkan (rechts) empfing Schönebecks Vorsitzenden vom Städtepartnerschaftsverein im Rathaus.
Sökes Bürgermeister Mustafa Iberya Arıkan (rechts) empfing Schönebecks Vorsitzenden vom Städtepartnerschaftsverein im Rathaus. Foto: privat

Schönebeck/Söke. - Wie geht es mit der Städtepartnerschaft mit Söke in der Türkei weiter? Um diese Frage auszuloten, hat der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsverein Schönebeck, Markus Baudisch, während einer Reise die Partnerstadt Söke besucht – und dabei viele alte Bekannte getroffen.