Eine 44-jährige Schönebeckerin ist wegen Betruges angeklagt. Sie soll zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben.

Schönebeck. - Eine 44-jährige Frau ist wegen Betruges im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Zwischen April und Juni 2024 soll die Frau zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben, indem sie gegenüber der Agentur für Arbeit verschwiegen habe, dass sie einer Tätigkeit in einem Imbiss nachgeht.