In der Sommerserie „Einen Tag als…“ ist Bianca Heimert bei den Bördeland-Alpakas zu Besuch und erlebt wie niedlich Alpakas reagieren, wenn sie sehr glücklich sind.

Eickendorf. - Objektivität? Heute leider nicht möglich. Mein Herz wurde gestohlen – von einem Alpaka. Genauer gesagt: Von Balu. Hellbraunes Fell, sanfte Augen und Luftsprünge wie ein kleines Kind auf dem Trampolin. Aber dazu später mehr. Der eigentliche Anfang meines Tages im Alpakaparadies von Eickendorf liegt ein paar Stunden früher.