Grundschüler der Friedrich-Loose-Schule sammeln Geld für sterbenskranke Kinder und werden damit zur „Schule mit Herz“.

In der Vorweihnachtszeit hat die Grundschule „Friedrich Loose“ gemeinsam 1.065 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt.

Großmühlingen. - „Manchmal gibt es Kinder, denen geht es nicht so gut wie uns“, leitet Frank Schiwek, Leiter der Grundschule „Friedrich Loose“, die Schulversammlung ein. Denn jedes Jahr bekommen mehr als 6.500 Eltern die Diagnose mitgeteilt, dass ihr Kind unheilbar krank ist. Dass Ärzte nichts mehr tun können. Dass das Kind sterben wird. Familien mit diesem Schicksal bekommen Unterstützung vom Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz bis über den Tod des Kindes hinaus.