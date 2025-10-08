weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Infrastruktur: Stadt Calbe plant durchgehende Nord-Süd-Fahrradverbindung

Infrastruktur Stadt Calbe plant durchgehende Nord-Süd-Fahrradverbindung

Die Verwaltung treibt den Ausbau der Infrastruktur in der Kleinstadt voran und will im kommenden Jahr weiter an der begonnenen Fahrradachse bauen. Weiter Fördermittel will die Verwaltung dafür beantragen.

Von Thomas Höfs 08.10.2025, 10:00
Radfahrer in der Neuen Wohnstadt auf dem neuen Radweg.
Radfahrer in der Neuen Wohnstadt auf dem neuen Radweg. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Der Weiterbau der Fahrradachse in der Kleinstadt an der Saale nimmt konkrete Formen an. Den Stadträten liegt nun eine Beschlussvorlage für die morgige Sondersitzung vor. Das Vorhaben zur Herstellung einer durchgängigen Fahrradachse in der Schloßstraße soll als Fortführungsmaßnahme in den Haushaltsplan des kommenden und übernächsten Jahres aufgenommen werden, heißt es in der Beschlussvorlage.