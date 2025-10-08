Die Verwaltung treibt den Ausbau der Infrastruktur in der Kleinstadt voran und will im kommenden Jahr weiter an der begonnenen Fahrradachse bauen. Weiter Fördermittel will die Verwaltung dafür beantragen.

Radfahrer in der Neuen Wohnstadt auf dem neuen Radweg.

Calbe. - Der Weiterbau der Fahrradachse in der Kleinstadt an der Saale nimmt konkrete Formen an. Den Stadträten liegt nun eine Beschlussvorlage für die morgige Sondersitzung vor. Das Vorhaben zur Herstellung einer durchgängigen Fahrradachse in der Schloßstraße soll als Fortführungsmaßnahme in den Haushaltsplan des kommenden und übernächsten Jahres aufgenommen werden, heißt es in der Beschlussvorlage.