Klötze. - Die Klötzer Allende-Sekundarschule hat seit 1. Oktober mit Isabelle Radtke eine neue Leiterin. Die Gardelegenerin war die einzige Bewerberin für die Nachfolge von Iris Jokisch, die am 1. Juli in den Ruhestand ging. Neun Jahre lang hatte sie das Sagen in der Einrichtung.