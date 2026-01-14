Kritische Infrastruktur Stromnetz-Sicherheit: Stadtwerke-Chefin spricht Klartext
Nach dem mehrtägigen Stromausfall in Berlin fragen sich viele: Wie sicher ist die kritische Infrastruktur? Für Julia Teige, Chefin der Stadtwerke Schönebeck, steht die Antwort fest.
14.01.2026, 06:15
Schönebeck. - Ohne Elektrizität steht das Leben in unserer modernen Welt nahezu völlig still. Der großflächige Stromausfall in Berlin hat gezeigt, dass ein Blackout nicht einfach nur ein theoretisches Szenario ist. Unter anderem der Deutsche Beamtenbund warnt nun davor, dass die kritische Infrastruktur in Deutschland nicht ausreichend gesichert ist. Wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Schönebeck und sind die Stadtwerke vorbereitet?