Die Magdeburger des Jahres sind Menschen, die auf der Gala der Volksstimme für ihren Einsatz geehrt werden. Jetzt liegen die Ergebnisse der Leserabstimmung vor.

Das sind Ergebnisse bei der Wahl der Magdeburger des Jahres 2025

Auf der Gala für die Magdeburger des Jahres werden traditionell die Pokale verliehen.

Magdeburg. - Magdeburg hat gewählt – und so viele Stimmen abgegeben wie selten zuvor: 6379 Menschen beteiligten sich an der kürzlich abgeschlossenen Abstimmung zu den „Magdeburgern des Jahres 2025“, die die Volksstimme traditionell gemeinsam mit ihrer Leserschaft organisiert. Das Ergebnis zeigt, wie vielfältig Engagement in der Elbestadt aussieht. Wie sehen die am Ende superknappen Ergebnisse im Einzelnen aus?

Wer beim Magdeburger des Jahres 2025 vorn lag

Mit 20,5 Prozent der Stimmen liegt Holger Paech vorn. Otterslebens „Goldjunge“ füllt seit vielen Jahren das Ehrenamt mit Leben: Als Initiator des „Goldenen Otters“ organisiert er Feste, bringt Menschen zusammen und setzt seinem Stadtteil glänzende Akzente. Carolin Kreutzer folgt mit 20,1 Prozent für ihre Arbeit im Projekt Wellcome-Engel, über das Ehrenamtliche junge Familien im Alltag entlasten – praktische Hilfe, die im Hintergrund wirkt und doch vieles erleichtert.

Magdeburger des Jahres 2025 Grafik: MRM/Kroschel

Dritte Sieger waren mit 17,6 Prozent Thomas Geisheimer, René Syring und Dirk Kreutzer. Sie eilten Franziska Lehmann zu Hilfe, die auf dem Gehweg zusammenbrach – ein Aneurysma war bei ihr geplatzt. Während Dutzende Passanten wegschauten, reagierten die drei MVB-Kollegen sofort. Sie hielten sie bei Bewusstsein, wärmten sie und leisteten Erste Hilfe. Ihr schneller Einsatz rettete der Frau sehr wahrscheinlich das Leben.

So vielfältig ist das Engagement in Magdeburg

Es folgten mit 13,3 Prozent Angelika Wolters, Nicole Halfpaap und Sandra Eichler. Ihre inklusive Tanzshow zeigt, dass Gemeinschaft keine Grenzen kennt – weder körperliche noch gesellschaftliche.

Michael und Nicole Schneider kamen auf 10,7 Prozent. Sie halten den „Gnadenhof Katzeninsel“ am Laufen und schaffen Tieren ein würdiges Zuhause. Verena Ruhsert und Fabian Kunze erhielten 5,7 Prozent der Stimmen. Mit ihrer Open.Med-Praxis ermöglichen sie Menschen ohne Versicherung anonymen Zugang zu medizinischer Versorgung – ein Rettungsanker, den viele sonst nicht hätten.

Ihnen folgen mit 4,7 Prozent Christian Möller und Jan Driesnack, die mithilfe von Drohnen und Wärmebildern Rehkitze vor Mähmaschinen retten und so Tierleid ganz konkret verhindern. Hugo Boeck erhielt 2,8 Prozent für sein unermüdliches Ringen um das Denkmal „Magdeburger Recht“, das inzwischen eingeweiht wurde. Ingo Host folgt mit 2,4 Prozent – seine Trösteteddys begleiten Kinder im Rettungswagen, bei der Notfallseelsorge oder im Frauenhaus. 2,2 Prozent entfielen auf Zahide Adigüzel und Michelle Strobel – die beiden jungen Magdeburgerinnen organisierten Ferienwochen für ukrainische Kinder aus Saporischschja und schenkten ihnen Momente, in denen Krieg weit weg schien.

Gemeinsam auf der Bühne

Am Ende standen sie alle gemeinsam auf der Bühne: Frauen und Männer, Jung und Alt, aus Tierschutz, Kultur, Medizin, Nachbarschaftshilfe oder Naturschutz. Ein Ranking spielte da keine Rolle mehr – nur der Beweis, dass Magdeburg vom Mut seiner Bürger lebt.