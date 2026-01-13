Baumschmuck in Wernigerode gestohlen Dieb bringt geklaute Weihnachtsdeko im Harz zurück – mit rührendem Brief
Wochenlang war die Weihnachtsdeko einer Seniorin aus Wernigerode (Harz) verschwunden. Bis der anonyme Dieb mit einer bewegenden Botschaft zurückkehrte. Was in dem Brief stand.
Aktualisiert: 13.01.2026, 22:22
Wernigerode. - Ihren Augen wollte eine Wernigeröderin nicht trauen, als am Sonntagvormittag, 11. Januar, eine Einkaufstüte vor ihrer Haustür stand. Darin fand die Anwohnerin der Walther-Rathenau-Straße Diebesgut, das sie seit Wochen vermisste – und ein rührendes Entschuldigungsschreiben des Täters.