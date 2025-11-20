Die Entscheidung, in welchem Umfang die marode Ernst-Thälmann-Brücke in Schönebeck saniert werden soll, verspätet sich um mehrere Monate. Was der Grund dafür ist und wie es weitergeht.

Eigentlich sollte im Herbst ein Gutachten zur Schönebecker Thälmann-Brücke vorgelegt werden. Doch dieses kommt nun erst mehrere Monate später.

Schönebeck. - Dass die Ernst-Thälmann-Brücke saniert werden muss, ist unstrittig. Die Frage ist jedoch, in welchem Umfang das Bauwerk ertüchtigt werden soll. Daher hat die Schönebecker Stadtverwaltung externe Fachleute mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Dieses Gutachten soll die Grundlage für anschließende Diskussionen und Abwägungen im Stadtrat darstellen und bildet letztlich die Basis, auf der die Sanierungsentscheidung fußen wird. Doch wie nun bekannt wurde, verzögert sich die Erstellung um mehrere Monate.