Auf Staßfurts Spazierwegen zwischen Lebenshilfe, Hundegelände, Camperparkplatz und Strandbad haben Schäferhunde Ayko, ein Nederlandse Kooikerhondje, totgebissen.

Der Nederlandse Kooikerhondhje (Holländischer Wasserwildhund) Ayko bei einem Ausflug mit der Familie.

Staßfurt - In wenigen Wochen wollten Birgit und Günther Stengel seinen Geburtstag feiern, zwei Jahre alt wäre Ayko im Januar geworden. Doch ihr Nederlandse Kooikerhondhje, ein holländischer Wasserwildhund, der auf den Fotos an einen Sankt-Bernhard-Bergretter gepaart mit Buch- und Leinwand-Collie Lassie im kleinen, kniehohen Terrier-Format erinnert, er ist vorzeitig verstorben. Totgebissen, so die Anzeige der Polizei. Von zwei Schäferhunden. Tatort: ein Staßfurter Spazierweg nahe der Bernburger Straße, ein durch Lebenshilfe, Hundewiese und -trainingsplatz, Camperparkplatz und Strandsolbad abgestecktes Revier.