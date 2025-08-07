Die kleine Siedlung bei Calbe erhält erst vor gut 200 Jahren einen neuen Namen. Der Namensgeber ist dabei offenbar ein sehr populäres Schauspiel mit vielen Witzen. Das legen zumindest Dokumente und Akten nahe.

Tippelskirchen: Wie August Kotzebue half, dass die Ortschaft zu ihrem Namen kam

Calbe. - Im Juli 1841 kam ein 37-jähriger Reise-Schriftsteller und Kunstmaler nach Calbe an der Saale. Er war ein Freund von Heinrich Heine, von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie von Robert und Clara Schumann. Als Musikkritiker schrieb er für die von Robert Schumann herausgegebene „Neue Zeitschrift für Musik“.