Protest: Magdeburger kämpfen für alte Bäume an der Schrote

Am Mittwoch, 6. August 2025, versammelten sich knapp 30 Personen am Thie in Magdeburg-Diesdorf. Sie tauschten sich über die Bäume aus und wie es dort weitergehen könnte.

Magdeburg. - Vier über 200 Jahre alte Bäume entlang der Schrote in Magdeburg-Diesdorf sind rot markiert. Das wirft viele Fragen auf. Unter Anwohnern herrscht Unklarheit. Knapp 30 Personen haben sich versammelt, um sich darüber auszutauschen und Pläne zu schmieden. Nicht alle der Anwesenden sind gegen eine Fällung.