Schönebeck. - Was interessiert die Volksstimme-Leser aus Schönebeck, Calbe, Barby und der Gemeinde Bördeland eigentlich am meisten? Bei der klassischen Papier-Zeitung, die regelmäßig zugestellt wird, lässt sich das schwer nachvollziehen. Online hingegen, kann auf den Klick genau angezeigt werden, was am meisten Interesse hervorrief – also zumindest bei den Lesern im Internet. Es folgen die zehn am häufigsten aufgerufenen Beiträge vom Jahr 2024 aus der Region.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.