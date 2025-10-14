Wie eine Theorie wissenschaftlich bewiesen wurde: Wo heute ein Schöpfwerk zwischen Lödderitz und Breitenhagen steht, spielten sich im Dreißigjährigen Krieg dramatische Szenen ab.

Lödderitz. - Es gibt so einige geheimnisvolle Orte auf der Welt, um die sich jede Menge Mythen ranken. An erster Stelle sind Atlantis oder Vineta (Ostsee) zu nennen. Während hier die Wissenschaftler wie mit der Lanze im Nebel stochern, wenn sie die Städte lokalisieren sollen, ist es bei Rungholt in der Nordsee anders. Diese Siedlung ging bei einer Sturmflut 1362 unter. Über die Jahrhunderte hinweg wurden immer wieder Reste des im Wattenmeer liegenden Ortes freigespült ...