Biere. - Der Duft nach Brötchen und Kuchen kann einem kaum entgehen, wenn man in die Einfahrt Am Schiens im Gewerbegebiet in Biere kommt. Und das ist auch kein Wunder, schließlich hat die Bäckerei Schwarz hier ihren Sitz. Gegründet wurde der Familienbetrieb 1894. Damals wurden die Brötchen noch in der Ortsmitte von Biere gebacken. 100 Jahre später zog die Bäckerei ins heutige Gewerbegebiet auf die große Wiese.