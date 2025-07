13. Johannes-Brahms-Chorfestival 2025 in Wernigerode: Der Sonderpreis für eine herausragende Darbietung des Stückes "Janger" ging an den Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir aus Indonesien.

Wernigerode - Von Wettbewerb bis Freundschaftskonzert: Wernigerode stand in der ersten Juli-Woche ganz im Zeichen der Musik. Zum 13. Mal fand in der Harzstadt das Johannes-Brahms-Chorfestival statt. 18 Chöre aus zehn Nationen sind der Einladung gefolgt. Einige von ihnen werden den Besuchern besonders in Erinnerung bleiben.

Ein Chor aus Litauen zieht während des 13. internationalen Johannes-Brahms-Chorfestivals gut gelaunt durch Wernigerode. Foto: Elisabeth Köhli

Reiste aus Ghana in den Harz: The Kumasi Evangel Choir beim 13. Johannes-Brahms-Chorfestival 2025 in Wernigerode. Foto: Matthias Bein

Die Schüler der Primary School China sorgen beim 13. Johannes-Brahms-Chorfestival in Wernigerode auch für Hingucker. Foto: Matthias Bein

Dazu zählen die Sänger von Estudio Choralia aus Costa Rica. Sie überzeugten mit Talent, Lebensfreude pur und ihren farbenprächtigen Outfits so sehr, dass sie den Publikumspreis einheimsten.

Liebling der Zuhörer beim Johannes-Brahms-Chorfestival 2025 in Wernigerode: Estudio Choralia aus Costa Rica sichert sich den Publikumspreis. Foto: Matthias Bein

Auch für den Sekolah Global Indo-Asia Children's Choir lohnte sich die weite Anreise aus Indonesien besonders. Das Ensemble darf sich über einen Sonderpreis für seine „herausragende Darbietung“ freuen.

Wernigerodes Innenstadt verwandelt sich beim 13. internationalen Johannes-Brahms-Chorfestival in ein buntes Spektakel. Besonders farbenprächtig: Die Gewänder der Teilnehmer aus Indonesien. Foto: Elisabeth Köhli

Der Siegerchor der gesamten Veranstaltung aber kommt aus Polen: Das Minimus Vocal Ensemble erhielt den mit 2.000 Euro dotierten Großpreis.

Johannes-Brahms-Chorfestival 2025 in Wernigerode: Der diesjährige Sieger der Veranstaltung ist das Minimus Vocal Ensemble aus Polen. Foto: Matthias Bein

Stimmgewalt im Konzerthaus Liebfrauen: Die Baptist Lui Ming Choi Secondary School aus Hongkong beim 13. Johannes-Brahms-Chorfestival in Wernigerode. Foto: Matthias Bein

Tausende Menschen verfolgen das Johannes-Brahms-Chorfestival 2025 in Wernigerode. Foto: Matthias Bein

Insgesamt, berichtet Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD), lockte das musikalische Spektakel Tausende Besucher an - nicht nur in Wernigerode selbst. Auch in Benzingerode und erstmals in Goslar wurde zu Konzerten eingeladen. „Es war eine hervorragende Veranstaltung, die richtig gut angekommen ist“, schwärmt der OB. „Ich freue mich schon sehr auf die nächste Auflage im Jahr 2027.“