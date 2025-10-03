weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Ausverkauf und Schließung Traditionsunternehmen in Schönebeck schließt: Ein Abschied mit Tränen

Ein Stück Schönebecker Händlergeschichte geht verloren: Nach 118 Jahren schließt das Traditionsunternehmen Firma Kilz am Markt. Heute beginnt der traurige Ausverkauf. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Von Olaf Koch Aktualisiert: 06.10.2025, 15:53
Den Tränen immer wieder nah: Elke Kromnik (links), hier mit ihrer langjährigen Kollegin Elke Zapke, beschreitet ab heute den wohl schwersten Weg des Geschäfts und der Firma Kilz in Schönebeck. Vermutlich im März des nächsten Jahres wird komplett geschlossen.
Den Tränen immer wieder nah: Elke Kromnik (links), hier mit ihrer langjährigen Kollegin Elke Zapke, beschreitet ab heute den wohl schwersten Weg des Geschäfts und der Firma Kilz in Schönebeck. Vermutlich im März des nächsten Jahres wird komplett geschlossen. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Ein traditionsreicher Name verschwindet vom Schönebecker Markt: Firma Kilz, 1908 als Schleif- und Schmiedemeisterbetrieb von Richard Kilz gegründet, wird Anfang 2026 endgültig schließen. Damit endet nach 118 Jahren eine Ära, die Generationen von Schönebeckern geprägt hat.