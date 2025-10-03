Eil
Ausverkauf und Schließung Traditionsunternehmen in Schönebeck schließt: Ein Abschied mit Tränen
Ein Stück Schönebecker Händlergeschichte geht verloren: Nach 118 Jahren schließt das Traditionsunternehmen Firma Kilz am Markt. Heute beginnt der traurige Ausverkauf. Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Aktualisiert: 06.10.2025, 15:53
Schönebeck. - Ein traditionsreicher Name verschwindet vom Schönebecker Markt: Firma Kilz, 1908 als Schleif- und Schmiedemeisterbetrieb von Richard Kilz gegründet, wird Anfang 2026 endgültig schließen. Damit endet nach 118 Jahren eine Ära, die Generationen von Schönebeckern geprägt hat.