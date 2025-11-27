Auf dem Areal des kürzlich sanierten Rewe-Marktes in der Schillerstraße in Schönebeck befindet sich eine tückische Stolperstelle. Ein Bürger moniert die mangelhafte Barrierefreiheit.

Für Menschen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, ist die Kante ein zusätzliches Hindernis. Mit Barrierefreiheit habe das nicht viel zu tun, macht der Schönebecker Harald Bahr aufmerksam.

Schönebeck. - Es mag nicht direkt auf den ersten Blick auffallen, aber dennoch ist es eine potenzielle Gefahr und ein Hindernis: Die Rede ist von einer Steinkante. Die ist zwar nur wenige Zentimeter hoch, doch die Stelle, an der sie herausragt, ist tückisch. Sie befindet sich nämlich am Fußgängerweg am wiedereröffneten Rewe in der Schillerstraße, direkt vor der Leergutannahme und nahe des Markteingangs. „Mal sehen, wann die ersten Kunden dort stolpern und sich möglicherweise schwer verletzen“, macht Volksstimme-Leser Harald Bahr auf die Gefahrenquelle aufmerksam.