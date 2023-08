Schönebeck - „Für das Stadtfest vom 24. bis 27. August stehen innerstädtisch nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung“, gibt Stadtsprecher Frank Nahrstedt bekannt. Gerade für auswärtige Gäste hat die Stadtverwaltung ein entsprechendes Parkplatzkonzept erstellt.

Dieses sieht vor, dass Besucher im Industriepark West ihre Autos abstellen und dann per Shuttle-Bus in die Stadt pendeln. Insgesamt schätzt Frank Nahrstedt, dass knapp 2000 Fahrzeuge dort Platz finden können. Voraussetzung sei, dass alle Autos vernünftig abgestellt werden. Weitere Parkmöglichkeiten finden sich zusätzlich entlang der Wilhelm-Dümling-Straße (siehe Grafik). Der Weg zum Parkplatz ist laut Angaben der Stadtverwaltung ausgewiesen. Sowohl von der Autobahn kommend als auch bei der Anreise aus Richtung Magdeburg werden entsprechende Hinweisschilder pünktlich zum Fest aufgestellt sein.

Die Parkplätze mit Bushaltestelle sind im Industiregebiet. Die Bühnen für das Stadtfest sind an der Elbe. prePress Media Mittdeldeutschland GmbH

Die Abfahrt des Shuttle Busses in die Stadt wird über eine Haltestelle in der Wolfgang-Wanckel-Straße unweit des großen Parkplatzes gewährleistet. Der Bus fährt während des gesamten Festwochenendes im circa halbstündigen Takt zu folgenden Zeiten:

Am Freitag, 25. August zwischen 14 bis 1 Uhr

Am Sonnabend, 26. August, von 11 bis 1 Uhr und

Am Sonntag, 27. August, von 10 bis 22.30 Uhr.

Für die Anwohner wird es ebenfalls zu Einschränkungen kommen, was Parkplätze während des Festumzuges am Sonntag angeht. So wird es entlang der Aufstell- und Lauffläche des Umzuges Eggersdorfer Straße/Edelmannstraße/Wilhelm-Hellge-Straße/Am Stadtfeld/Friedrichstraße/Salzer Straße ab 7 Uhr ein Halteverbot geben. „Anwohner werden gebeten, ihre Autos in dieser Zeit außerhalb der Laufstrecke abzustellen“, informiert Frank Nahrstedt. Weitere Sperrungen und Einbahnstraßen sind außerdem zum Umzug geplant. Diese Straßen werden aber wieder zügig freigegeben.

Außerdem werden am Sonntag die Parkplätze für Besucher des Kurparks nicht wie gewohnt zur Verfügung stehen. Das betreffe laut Frank Nahrstedt die Parkplätze Boeltzigstraße, am Solequell, gegenüber dem Gradierwerk und am Bahnhof Bad Salzelmen.