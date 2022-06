Ukraine-Krieg: Flüchtlinge in Calbe eingetroffen

In dieser Woche sind 66 Kinder, Frauen und Männer aus der Ukraine in Calbe angekommen. Die Mitarbeiter der Verwaltung und freiwilliger Helfer bemühen sich, die Menschen unterzubringen.

In der Sporthalle der Lessingschule Calbe kamen die Flüchtlinge aus der Ukraine an und wurden zunächst erfasst. In den kommenden Tagen sollen die Menschen auf Wohnungen verteilt werden, die mit dem Nötigsten ausgestattet wurden.

Calbe - Auf Abruf hätten in dieser Woche zahlreiche Mitarbeiter aus der Verwaltung und auch freiwillige Helfer gestanden, um die angekündigten Flüchtlinge in Empfang zu nehmen, sagte Bürgermeister Sven Hause. In Barby solidarisierte sich ein Hobbymaler mit den Menschen in der Ukraine.