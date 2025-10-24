Prävention durch Deutsche Bahn und Polizei Um Unfälle im Bahnverkehr zu vermeiden, hört Schönebecks Jugend genau zu
Es ist ein wiederkehrendes Problem nicht nur in Schönebeck: Gleisüberquerungen. Diese sind gefährlich, auch weil viele die Geschwindigkeit und Kräfte von Zügen unterschätzen. Vielleicht hilft ein Perspektivwechsel bei der Prävention.
24.10.2025, 18:09
Schönebeck. - „Was macht denn die Polizei hier?“, fragt ein Kind mit großen Augen. Gerade ist Bundespolizistin Katrin Beiersdorfer, zuständig für Prävention und Aufklärung bei der Bundespolizei, in das Freizeitzentrum Future in der Moskauer Straße gekommen.