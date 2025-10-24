Prävention durch Deutsche Bahn und Polizei Um Unfälle im Bahnverkehr zu vermeiden, hört Schönebecks Jugend genau zu

Es ist ein wiederkehrendes Problem nicht nur in Schönebeck: Gleisüberquerungen. Diese sind gefährlich, auch weil viele die Geschwindigkeit und Kräfte von Zügen unterschätzen. Vielleicht hilft ein Perspektivwechsel bei der Prävention.