Union Schönebeck lädt in diesem Jahr wieder zum Silvesterlauf in den Kurpark von Bad Salzelmen ein.

Der Silvesterlauf im Kurpark von Bad Salzelmen zieht jedes Jahr zahlreiche Läufer - und zwar nicht nur aus Schönebeck.

Bad Salzelmen. - Den Termin für den Silvesterlauf muss sich zum Glück niemand merken. Auch am letzten Tag des Jahres 2025 ist der Sportverein Union 1861 Schönebeck Ausrichter für die ebenfalls letzte sportliche Veranstaltung des Jahres. Das teilte Ehrenpräsident Frank Wedekind in einem Gespräch mit der Volksstimme mit. Außerdem informiert Wedekind, dass eine Änderung des vergangenen Jahres wieder aufgehoben wurde.