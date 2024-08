Seit zwei Jahren wird der Hummelberg-Turm in Schönebeck saniert. Jetzt konnte ein weiterer Meilenstein gefeiert werden. Wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist.

Christian Jakobs (links) und Friedrich Allendorf geben ein Update zur Sanierung am Hummelberg-Turm.

Schönebeck. - Christian Jakobs und Friedrich Allendorf vom Förderverein Hummelberg-Turm haben große Visionen und viele Ideen, wie das Gelände rund um das ehemalige Schönebecker Wahrzeichen einmal aussehen soll. Bis es soweit ist, dass diese Wirklichkeit werden, wird es aber noch einige Zeit dauern. „2025 werden wir nicht schaffen, aber 2026 ist ein mögliches Ziel für die Fertigstellung“, sagt Friedrich Allendorf, Vorsitzender des Fördervereins. Seit Januar 2022 wird am und im Hummelberg-Turm gebaut. Das Gebäude soll nach Denkmalschutz-Richtlinien restauriert werden. Und dieses Vorhaben ist beschwerlich, denn der Turm wurde über die Jahre in einem Zustand hinterlassen, der den Förderverein immer wieder an seine finanziellen Grenzen treibt.