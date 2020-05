Wer mal ein etwas anderes Kinoerlebnis möchte, kann derzeit ins Autokino gehen. Auch im Salzlandkreis gibt es einige Anlaufstellen.

Schönebeck/Staßfurt/Aschersleben l Gemütlich im Kino mit Freunden, oder zu zweit eng gekuschelt mit der Freundin, dazu eine Packung Popcorn und eine Coke - derzeit müssen viele Fans auf das echte Kinoerlebnis verzichten. Als Ersatzmaßnahme für alle Kino-Fans sprießten in den vergangenen Wochen immer mehr Autokinos wie Pilze aus den Böden. Auch im Salzlandkreis konnte man jüngst schon in Aschersleben von aus der Frontscheibe auf einer riesigen Leinwand einige Klassiker bestaunen. Bald geht es auch in Staßfurt los.

Schönebecker müssen derweil dorthin oder nach Magdeburg ausweichen, wenn sie Lust auf Autokino haben. In der Stadt an der Elbe ist derzeit kein solches Autokino in Planung. Schönebeck verfüge über keinen Festplatz und auch Anbieter für ein solches Konzept sei der Stadtverwaltung nicht bekannt, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus.

Auch der im Sommer 2019 genutzte Platz für das "Musikzelt" im Gewerbegebiet an der Wilhelm-Dümling-Straße bietet sich entgegen der ersten Annahme nicht problemlos dafür an. Das Gebiet sei erst durch eine Sondergenehmigung über das Ordnungsamt mit Beteiligung der Bereiche Wirtschaftsförderung und Straßenverkehr freigegeben worden, so die Stadt. Der Veranstalter müsste als neben dem nötigen Geld fürs "Equipment" (Leinwand-Verleih, Sicherheitsleute, Personal ...) auch noch etwas Zeit und Geld für Genehmigungen und Behördenbescheinigungen mitbringen.

Zumindest verschließen will sich die Stadt Schönebeck vor einer solchen Idee nicht - "natürlich immer unter Berücksichtigung der gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen, die einzuhalten sind", so das Presseamt der Stadt.

Autokino in Staßfurt

In Staßfurt wird das Autokino über Pfingsten auf dem Neumarkt am Freitag, 29. März, anlaufen. Die Tickets sind nur im Internet über einen lizenzierten Ticketshop oder der Seite der Stadtwerke zu erwerben.

Die Kosten betragen 18 Euro für ein Pkw-Ticket für zwei Personen plus 10 Prozent Systemgebühr. Ein Pkw-Ticket kann um maximal drei Mitfahrerkarten für je 5 Euro erweitert werden. Online können Speisen und Getränke bestellt werden, die vor Ort ausgegeben werden.

Der Einlass zu den Filmen um 21.15 Uhr soll ab 19.30 Uhr und zu den Filmen um 00.15 Uhr ab 23 Uhr stattfinden.

Das Programm sieht wie folgt aus:

Freitag, 29. Mai, 21.15 Uhr „Jumanji: The Next Level“,

Samstag, 30. Mai, 21.15 Uhr „Das perfekte Geheimnis“, 00.15 Uhr Joker

Sonntag, 31. Mai, 21.15 Uhr „Nightlife“ , 00.15 Uhr „Annabelle 3“,

Montag, 1. Juni, 00.15 Uhr „Bad Boys for Life“.

Autokino in Magdeburg

In Magdeburg auf dem Messeplatz Max Wille liefen schon einige Vorstellungen. Darüber hinaus werden docrt auch Auto-Konzerte angeboten. Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Ein Pkw-Ticket kostet 19,90 Euro und beinhaltet zwei Erwachsene pro Auto oder 1 Erwachsener und 1. Kind. Ein zusätzliches Erwachsenenticket (nur in Verbidnung mit einem Pkw-Ticket) kostet 9,90 Euro, ein zusätzliches Kinderticket 5,90 Euro.

Einlass ist 60 Minuten vor Filmstart.

Den aktuellen Programmplan gibt es hier.

Autokino in Aschersleben

Das vom Filmpalast Aschersleben organisierte Autokino findet auf dem Terminal der Schubert Touristik, Hertzstraße, seit dem 15. Mai statt. Die Vorstellungen finden zwischen 17.15 und 23.30 Uhr statt, es laufen täglich Filme.