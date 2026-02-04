weather schneegriesel
  4. Fußball Weltmeisterschaft in den USA: Verein im Altkreis Schönebeck gegen Vermischung von Sport und Politik

Die Diskussion über einen WM-Boykott hat der Vizepräsident des Deutschen Fußball Bundes angestoßen. Sollte dem Folge geleistet werden oder lieber ein Turnier genießen?

Von Stefan Demps 04.02.2026, 06:09
Konzentation auf das Spiel: Jannis Borchmeyer (M.) von Union Schönebeck gegen Florian Schmidt-Daul (unten/SV 09 Staßfurt). Foto: Christian Bartaune

Schönebeck. - „Auch unsere Kleinsten im Verein sind doch froh, ihre ’Idole’ im TV verfolgen zu können, am besten dort, wo sie sich selbst sportlich betätigen“, verdeutlicht Sebastian David, erster Vorsitzender des TSV Blau-Weiß 49 Eggersdorf.