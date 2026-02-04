Die Diskussion über einen WM-Boykott hat der Vizepräsident des Deutschen Fußball Bundes angestoßen. Sollte dem Folge geleistet werden oder lieber ein Turnier genießen?

Verein im Altkreis Schönebeck gegen Vermischung von Sport und Politik

Konzentation auf das Spiel: Jannis Borchmeyer (M.) von Union Schönebeck gegen Florian Schmidt-Daul (unten/SV 09 Staßfurt).

Schönebeck. - „Auch unsere Kleinsten im Verein sind doch froh, ihre ’Idole’ im TV verfolgen zu können, am besten dort, wo sie sich selbst sportlich betätigen“, verdeutlicht Sebastian David, erster Vorsitzender des TSV Blau-Weiß 49 Eggersdorf.