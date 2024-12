Im Kurpark und im Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) lockten am Wochenende weihnachtliche Veranstaltungen. Nur das Wetter wollte nicht so recht mitspielen.

Vernieselter Advent beim Weihnachtsmarkt in Schönebeck

Der festlich beleuchtete Kurpark: Am Sonnabend kam die Veranstaltung eher schwer in Schwung. Der Nieselregen schreckte offenbar Besucher ab.

Schönebeck. - Mit „Advent im Park“ im Kurpark von Bad Salzelmen sowie dem Weihnachtsmarkt des Schönebecker Industrie- und Kunstmuseums (Imuset) lockten am Wochenende gleich zwei weihnachtliche Veranstaltungen in Schönebeck. Und beiden wurde durch den ungemütliche Nieselregen am Sonnabend ein Stück weit ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Gäste tauchten erst nur spärlich auf.