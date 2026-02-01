Beim Lichtmessumzug zogen am Sonntag 20 Schaustellungen mit insgesamt über 100 Mitwirkenden durch Glinde. Sie gingen auf gewohnt witzige und charmante Weise auf viele Fragen des Lebens ein. Natürlich durfte der berühmteste Schlipsträger der Welt nicht fehlen.

Mit Video: Lichtmess-Umzug durch Glinde - Das sind die Fotos dazu

Lichtmess Glinde 2026: Trump bekommt eine Bratwurstinfusion, die Queen winkt huldvoll aus der Kutsche, ein Besucher bekommt eine Botoxspritze (Eierlikör), die winkenden Vorstände marschieren dem Umzug voran.

Glinde. - „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ lässt Bertolt Brecht seine Protagonisten in der „Dreigroschenoper“ sagen. Ein bisschen ist es auch so in Glinde: Bevor der Festumzug startete, marschierten die Lichtmess-Musikanten am Sonnabend von Haus zu Haus.