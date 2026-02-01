Eltern in Sorge Automat in Stendal bietet Drogen in Grundschulnähe an
In Stendal werden Cannabis-Produkte aus Verkaufsautomaten angeboten. Einer steht in der Nähe einer Grundschule. Eltern kritisieren den Standort. Der Betreiber äußert sich.
Aktualisiert: 02.02.2026, 10:25
Stendal - Das Geschäft mit Verkaufsautomaten wird immer beliebter. In Stendal gibt es mehrere Standorte, an denen Süßigkeiten und Snacks aus den Maschinen angeboten werden. Mittlerweile werden aber auch Cannabis-Produkte auf diese Weise verkauft. Teilweise in unmittelbarer Nähe zu Kindern.