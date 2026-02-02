Das Interesse, beim Pferdemarkt in Havelberg dabei zu sein, ist weiterhin groß. Gesucht wird noch ein Angebot für die Freifläche auf dem Handelsplatz.

Für den Eingangsbereich des Rummels auf dem Havelberger Pferdemarkt ist für 2026 eine neue Attraktion geplant.

Havelberg. - Während es für Verwaltung und Stadträte noch um die neuen Entgelte für Standgelder und Parkplätze für den Havelberger Pferdemarkt geht, ist die Vorbereitung des Großspektakels bei den Mitarbeitern im Rathaus noch aus anderer Sicht präsent. „Seit Jahresbeginn vergeht kein Tag, an dem Schausteller und Händler anrufen, um zu fragen, wie ihre Chancen sind, beim Pferdemarkt einen Platz zu bekommen“, sagt Marktmeisterin Jenny Wolff. „Wir haben viele Bewerbungen, das Interesse ist da.“