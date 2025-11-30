Ein Rathaus zum Vernaschen, Filmhelden oder Harz-Erlebnisse: Welche Geschenkideen die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) für Weihnachten 2025 im Angebot hat.

Weihnachtsgeschenke aus Wernigerode: Von exklusiven Baumschmuck bis hin zu Konzert-Highlights

Wernigerode zum Verschenken: Die Tourismus GmbH hat pünktlich zum Advent weihnachtliche Souvenirs im Angebot.

Wernigerode. - Weihnachten naht und damit die Frage: Was schenkt man seinen Liebsten? Die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) hat für Fans der Harz-Stadt und Heimatverbundene Ideen zusammengestellt. Wer sich die sichern möchte, muss sich beeilen.

Etwa bei der neuen, goldenen Weihnachtsbaumkugel. Seit 2022 wird der Schmuck jährlich in einem anderen Design angeboten. Die 2025er Auflage zeigt Lebkuchenfiguren in Anspielung auf den Lebkuchenwald, in den sich der Nicolaiplatz während des Weihnachtsmarktes verwandelt, informiert WTG-Chef Andreas Meling. „Die Anzahl ist auf 250 Stück begrenzt.“

Geschenke-Tipp für Kinder: Kuscheltiere aus „Die Schule der magischen Tiere“

Im Angebot sind außerdem unter anderem Plätzchen-Ausstecher in Form des Rathauses und des Schlosses. Letzteres war ein Drehort der beliebten Kinderfilmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ – die dazu passenden Kuscheltiere sind ebenfalls in der Tourist-Info erhältlich.

Zudem gibt es - einzeln oder als Geschenkbox - eine neue Kaffee-Edition mit der Wernigeröder Rösterei Lumaz, Backmischungen für Französischen Schokoladenkuchen von der Bäckerei Silberbach und Weine aus Wernigerodes Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße.

Für diejenigen, die gern Erlebnisse verschenken: Die Tourist-Info bietet Gutscheine, beispielsweise für Veranstaltungen im Konzerthaus Liebfrauen, oder Saisonkarten für den Bürger- und Miniaturenpark an.