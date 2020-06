Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Nach einem neuen Coronafall an einer Klinik in Schönebeck sind nun die ersten Ergebnisse der mehr als 250 durchgeführten Tests da.

Schönebeck l Nachdem eine Patientin aus Magdeburg, die in der Reha-Klinik und der Inneren Klinik in Bad Salzelmen behandelt wurde, positiv auf Corona getestet wurde, mussten rund 250 Patienten und Mitarbeiter der zwei Kliniken ebenfalls getestet werden. Nun liegt ein erstes Zwischenergebnis vor. Laut einer Mitteilung des Salzlandkreises wurden 70 Prozent der Tests – das sind die von 177 Personen – ausgewertet. Alle Corona-Tests sind negativ ausgefallen. Das gebe Anlass zu einer „vorsichtigen Entwarnung“, so Marianne Bothe aus der Pressestelle des Salzlandkreises.

152 der ausgewerteten Tests sind die von Patienten und Mitarbeitern aus der Ameos-Klinik. Des Weiteren wurde auch das Personal der Rettungswache in Schönebeck, die die Patientin von der Reha-Klinik zur Inneren Klinik transportiert hatte, getestet. „Auch hier liegen mittlerweile 25 negative Testergebnisse vor“, informiert Marianne Bothe.

Auf die Testergebnisse der Rehaklinik wird indes noch gewartet. Und bis alle Auswertungen vollständig vorliegen, bleiben die getroffenen Anordnungen bestehen, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Dazu zählen unter anderem ein Aufnahme-, Entlassungs- und Besuchsstopp in den betroffenen Kliniken in Bad Salzelmen.

Auch die positiv getestete Patientin aus Magdeburg wurde am Donnerstag noch weitere zweimal auf Covid-19 getestet. In beiden Fällen fiel der Test negativ aus. Zudem ist die Frau symptomfrei.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Salzlandkreis 68 Personen positiv auf Corona getestet. Sie alle gelten inzwischen als genesen. Aktuell befinden sich 20 Personen aus dem Salzlandkreis in häuslicher Quarantäne.