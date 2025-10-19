JETZT LIVE:
Veranstaltung im Diakonat Vom Himalaya nach Barby: Vortrag über Abenteuer vom „Dach der Welt“
Ein interessanter Vortrag über das „Dach der Welt“ ist im Diakonat geplant. Wolfgang Richter wird über seine Erfahrungen im Himalaya berichten.
19.10.2025, 14:45
Barby. - Ende Oktober findet im Diakonat ein Vortrag über eine Himalaya-Expedition statt. Unter dem Titel „Dem Himmel ein Stück näher …“ berichtet Wolfgang Richter aus Zella-Mehlis über seine Trekkingtour durch die Himalaya-Region. Der eindrucksvolle Expeditionsbericht wird durch traumhafte Bilder unterstützt.