Barby. - Ende Oktober findet im Diakonat ein Vortrag über eine Himalaya-Expedition statt. Unter dem Titel „Dem Himmel ein Stück näher …“ berichtet Wolfgang Richter aus Zella-Mehlis über seine Trekkingtour durch die Himalaya-Region. Der eindrucksvolle Expeditionsbericht wird durch traumhafte Bilder unterstützt.