Ein interessanter Vortrag über das „Dach der Welt“ ist im Diakonat geplant. Wolfgang Richter wird über seine Erfahrungen im Himalaya berichten.

Von Thomas Linßner 19.10.2025, 14:45
Am 29. Oktober findet ab 19 Uhr im Diakonat in Barby ein Vortrag über eine Himalaya-Expedition statt. Foto: Wolfgang Richter

Barby. - Ende Oktober findet im Diakonat ein Vortrag über eine Himalaya-Expedition statt. Unter dem Titel „Dem Himmel ein Stück näher …“ berichtet Wolfgang Richter aus Zella-Mehlis über seine Trekkingtour durch die Himalaya-Region. Der eindrucksvolle Expeditionsbericht wird durch traumhafte Bilder unterstützt.