Das Tauchsportcenter Wassermann mit der Tauchbasis in Pretzien feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Wie eine Familie aus einem Hobby eine Berufung machte.

Den Tauchschein und verschiedene Qualifikationen kann man in der Tauchbasis am Pretziener Steinbruchsee erlangen.

Pretzien/Zerbst. - Was vor vielen Jahren mit einem Schnuppertauchgang in der Dominikanischen Republik begann, hat sich für Jessika Philippi im Laufe der Zeit zu einem Familienhobby und schließlich zu einer Berufung entwickelt. Zusammen mit ihrer Mutter Gabriela Philippi sowie personeller Verstärkung im Tauchlehrerteam feiern sie in diesem Jahr Firmenjubiläum: Das Tauchsportcenter Wassermann am Steinbruchsee in Pretzien blickt auf 25 Jahre Bestehen zurück.