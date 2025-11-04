In der Barbyer Agrar hängt seit wenigen Tagen jener Erntekranz, der beim Landeserntedankfest in Magdeburg den ersten Platz belegte.

Vom Landeserntedankfest direkt ins Büro: Die Erntekrone in Barby

Yves Blume (l.), Geschäftsführer der Barbyer Agrar, mit den „Knüpperfrauen“ aus Groß Rosenburg, die den Sieger-Erntekranz des jüngsten Landeserntedankfestes nach Barby brachten.

Barby/Groß Rosenburg. - Folgender Dialog beleuchtet ein wenig, wie die Damen drauf sind: Geschäftsführer Yves Blume: „Soll ich noch eine Flasche Sekt aufmachen?“ Knüpperfrau Diana: „Ich verstehe die Frage nicht ...“ Nun muss man wissen, dass erstens der Chef der Barbyer Agrar mit Humor ausgestattet ist, und zweitens „Knüpperfrau“ Diana sowieso. Wie viele ihrer Mitstreiterinnen ist sie Mitglied im dortigen Karnevalsverein. Da spricht man so! Dies nur zur Einordnung.