Mitten im morgendlichen Berufsverkehr wurde in Magdeburg eine wichtige Straße für eine Zebrastreifen-Aktion kurzzeitig gesperrt. Der Schulweg soll so sicherer werden.

Im morgendlichen Berufsverkehr haben die Magdeburger Grünen eine Zebrastreifen-Aktion durchgeführt.

Magdeburg. - Weil Grundschüler nicht sicher über eine vielbefahrene Straße kommen, haben die Magdeburger Grünen erneut eine Zebrastreifen-Aktion durchgeführt. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr haben Mitglieder der Partei weiße Papierstreifen an einer Überquerung verlegt.