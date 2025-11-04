weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Grüne wollen Schüler schützen: Zebrastreifen-Aktion im Magdeburger Berufsverkehr für sicheren Schulweg

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr wurde in Magdeburg eine wichtige Straße für eine Zebrastreifen-Aktion kurzzeitig gesperrt. Der Schulweg soll so sicherer werden.

Von Stefan Harter 04.11.2025, 10:15
Im morgendlichen Berufsverkehr haben die Magdeburger Grünen eine Zebrastreifen-Aktion durchgeführt.
Im morgendlichen Berufsverkehr haben die Magdeburger Grünen eine Zebrastreifen-Aktion durchgeführt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Weil Grundschüler nicht sicher über eine vielbefahrene Straße kommen, haben die Magdeburger Grünen erneut eine Zebrastreifen-Aktion durchgeführt. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr haben Mitglieder der Partei weiße Papierstreifen an einer Überquerung verlegt.