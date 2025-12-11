weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Vom Stasi-Beobachteten zum geehrten Umweltpionier: Ernst Paul Dörfler kämpft seit Jahrzehnten für den Schutz von Elbe, Saale und einer vielfältigen Natur. Schon zu DDR-Zeiten galt er als „Staatsfeind“, heute, mit 75, wird der Mitbegründer der Grünen und des Elbe-Saale-Camps geehrt .

Von Thomas Linßner 11.12.2025, 08:00
Ernst Paul Dörfler bekam den Verdienstorden für sein Wirken im Umweltschutz. Hier mit Ministerpräsident Reiner Haseloff.
Ernst Paul Dörfler bekam den Verdienstorden für sein Wirken im Umweltschutz. Hier mit Ministerpräsident Reiner Haseloff. Foto: Thoralf Winkler

Magdeburg/Steckby/Barby. - Ministerpräsident Reiner Haseloff überreichte Ernst Paul Dörfler in der Magdeburger Staatskanzlei den Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt. Der Geehrte ist Mitbegründer des Barbyer Elbe-Saale-Camps.