Umweltschutz Vom Staats- und Wirtschaftsfeind zum Anwalt der Natur: Ernst Paul Dörfler und sein langer Weg zur Ehrung
Vom Stasi-Beobachteten zum geehrten Umweltpionier: Ernst Paul Dörfler kämpft seit Jahrzehnten für den Schutz von Elbe, Saale und einer vielfältigen Natur. Schon zu DDR-Zeiten galt er als „Staatsfeind“, heute, mit 75, wird der Mitbegründer der Grünen und des Elbe-Saale-Camps geehrt .
11.12.2025, 08:00
Magdeburg/Steckby/Barby. - Ministerpräsident Reiner Haseloff überreichte Ernst Paul Dörfler in der Magdeburger Staatskanzlei den Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt. Der Geehrte ist Mitbegründer des Barbyer Elbe-Saale-Camps.