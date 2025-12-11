Umweltschutz Vom Staats- und Wirtschaftsfeind zum Anwalt der Natur: Ernst Paul Dörfler und sein langer Weg zur Ehrung

Vom Stasi-Beobachteten zum geehrten Umweltpionier: Ernst Paul Dörfler kämpft seit Jahrzehnten für den Schutz von Elbe, Saale und einer vielfältigen Natur. Schon zu DDR-Zeiten galt er als „Staatsfeind“, heute, mit 75, wird der Mitbegründer der Grünen und des Elbe-Saale-Camps geehrt .