  4. Entscheidung im Sommer: Vor Weihnachten nun doch „O du fröhliche“ in Schönebeck

Die Aktion „Chefsache Weihnachtsmarkt“ hat Erfolg. Die Stadt kann Vereine und Händler an einen Tisch bringen. Jetzt steht der Termin für das diesjährige Singen und den Markt.

Von Olaf Koch 14.08.2025, 15:32
So schön kann es auch in diesem Jahr wieder werden: zum gemeinsamen Weihnachtssingen und zum Weihnachtsmarkt.
Schönebeck. - Heute bei zu erwartenden 35 Grad Celsius schwer vorstellbar: Glühwein, Grünkohl und Weihnachtslieder. Doch die Organisatoren des Weihnachtsmarktes und des Weihnachtssingens machen genau dies. Fest steht mittlerweile, dass beides – Markt und Singen – in diesem Jahr an zwei Tagen im Dezember stattfinden wird. Der erste Entwurf eines Programmes steht.