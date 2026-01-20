Bürokratieabbau ist das Ziel eines Vorschlags der AfD-Fraktion im Schönebecker Stadtrat. Ganz zu Ende gedacht ist der Vorschlag aber offenbar nicht.

Schönebeck. - Der Abbau von Bürokratie ist in Deutschland schon seit Jahren ein Thema. Verschiedene Parteien sowie Vertreter aus der Wirtschaft fordern immer wieder mal an der einen oder anderen Stelle, dass Verfahren und Abläufe unbürokratischer ablaufen müssten. Die AfD hat in Schönebeck nun ebenfalls einen Vorschlag eingebracht, der Bürokratie abbauen soll. Ganz zu Ende gedacht war die Idee aber anscheinend nicht, wie auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) in der Sitzung des Bauausschusses am Montagabend anmerkte. „Sicherlicht ist es gut gemeint“, so Knoblauch.