Calbes Stadträte fordern eine Umformulierung in der Beschlussfassung für die kommunale Wärmeplanung. Calbe besitzt nun ein tragfähiges Konzept für die Zukunft des klimafreundlichen Heizens.

Calbe. - Noch vor dem Jahreswechsel hat der Stadtrat die Wärmeplanung beschlossen und damit das Papier offiziell zur Kenntnis genommen. Gut ein Jahr hatte die Stadt für die Aufstellung der für die Kommunen verpflichtenden Planung benötigt.