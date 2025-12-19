Zukunft des Freizeitareals Wartenberg muss warten – Stadtrat Calbe verschiebt Entscheidung
Über die Zukunft des Wartenbergs werden sich die Calbener Stadträte erst im kommenden Jahr austauschen. Aus mehreren Ideen können die Volksvertreter dann auswählen, was die beste Idee für die Freizeitanlage ist.
19.12.2025, 10:30
Calbe. - Der Stadtrat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung nicht mit der weiteren Entwicklung des Wartenberges beschäftigt. Das war nach den Sitzungen der Stadtratsausschüsse absehbar.