Zukunft des Freizeitareals Wartenberg muss warten – Stadtrat Calbe verschiebt Entscheidung

Über die Zukunft des Wartenbergs werden sich die Calbener Stadträte erst im kommenden Jahr austauschen. Aus mehreren Ideen können die Volksvertreter dann auswählen, was die beste Idee für die Freizeitanlage ist.