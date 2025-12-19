weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Zukunft des Freizeitareals: Wartenberg muss warten – Stadtrat Calbe verschiebt Entscheidung

Über die Zukunft des Wartenbergs werden sich die Calbener Stadträte erst im kommenden Jahr austauschen. Aus mehreren Ideen können die Volksvertreter dann auswählen, was die beste Idee für die Freizeitanlage ist.

Von Thomas Höfs 19.12.2025, 10:30
Um die Zukunft des Wartenbergs geht es erst im kommenden Jahr im Stadtrat.
Um die Zukunft des Wartenbergs geht es erst im kommenden Jahr im Stadtrat. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Der Stadtrat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung nicht mit der weiteren Entwicklung des Wartenberges beschäftigt. Das war nach den Sitzungen der Stadtratsausschüsse absehbar.