Warum Barbys Schützenkönig ein echter König ist

Nomen est omen – der Name deutet schon darauf hin: Der neue König der Barbyer Herzog-Heinrich-Bürgerschützengilde heißt König. Sebastian König. Letzte Veranstaltung des zweitägigen Schützenfestes war das „Bürgerschießen“. Dafür standen neben Vorderladern auch Pfeil und Bogen bereit.

Barby - Das hatte es auch noch nicht gegeben: Erstens machte ein Gildemitglied seinem Namen alle Ehre, das zweitens am Abend nach dem Königsball zur Disco ging. Derweil zuvor im Stadtgebiet und auf dem Schützenplatz an der Fährstraße die Vorderlader krachten, donnerten am „Seepark“ die Disco-Bässe von „Sunbeats“ über den Strand.