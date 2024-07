Schönebeck. - Wer schon mal einen Marathon gelaufen ist, weiß, dass 42,2 Kilometer nicht nur viel Training und Ausdauer bedürfen, sondern auch Motivation. Was also ist der Reiz dahinter, diese und oft sogar noch längere Strecken jeden Tag über einen Zeitraum von knapp drei Wochen quer durch Deutschland zu laufen? Denn das tun seit 1998 immer wieder einige Menschen beim sogenannten Deutschlandlauf.

„Das Besondere ist, durch das Land zu laufen, in dem du geboren wurdest“, sagt Ingo Schulze, der nicht nur jahrelanger Veranstalter der Deutschlandläufe war, sondern auch selbst schon einige Male daran teilgenommen hat.

Wiedersehen an der Elbe

Unter Wettkampfbedingungen laufen Sportbegeisterte aus der ganzen Welt vom Norden Deutschlands bis in den Süden und legen dabei im Durchschnitt täglich 61 Kilometer zurück. In diesem Jahr beträgt die Gesamtstrecke 1.282 Kilometer und führt von Flensburg in Schleswig-Holstein bis nach Lörrach in Baden-Württemberg.

Los geht es für die bislang 17 gemeldeten Teilnehmer kommenden Samstag, 27. Juli mit einem Eröffnungsessen und der Wettkampfeinweisung. Start der ersten von 21 Etappen ist am Tag darauf. Am Montag, 5. August, wird eine Etappe auch durch Schönebeck führen. Ingo Schulze, mittlerweile als Pressesprecher der Deutschlandläufe tätig, kennt die Stadt bereits sehr gut. „Sechs Deutschlandläufe führten durch Schönebeck, da war ich Dauergast“, erinnert er sich.

Jubiläums Lauf zur 800-Jahr-Feier

Erst im Vorjahr organisierte der neue Veranstalter, Thomas Dornburg, einen besonderen Lauf zur 800-Jahr Feier der Stadt. Auch in diesem Jahr freut sich Ingo Schulze, dass der Deutschlandlauf wieder Halt in der Elbstadt macht. „Also, in Schönebeck habe ich nur die Hände in den Schoß gelegt und alles ging automatisch.“ Übernachten werden die Teilnehmer in der Franz-Vollbring-Sporthalle, teilt der Pressesprecher der Stadt, Frank Nahrstedt, mit. „Da es sich um eine relativ kleine Gruppe von Läufern handelt, sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Straßensperrungen vorgesehen“, weiß Nahrstedt weiter.

Etappenläufer gesucht

Eine Begrüßung durch den Oberbürgermeister Bert Knoblauch sei ebenfalls geplant. Die Versorgung der Läufer erfolgt durch den Veranstalter Thomas Dornburg, der auf zwei mobilen Herdplatten für alle kochen werde. Wer nicht die gesamte Strecke durch Deutschland laufen kann und möchte, könne auch an den Etappenläufen teilnehmen. Hierfür genügt eine Anmeldung am Tag der Etappe. Start ist täglich um 7 Uhr. Der Lauf am 5. August startet in Jerichow und endet nach 68 Kilometern an der Sporthalle in Schönebeck. Am 6. August geht es von hier aus weiter – 64 Kilometer nach Eisleben.