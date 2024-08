Die Putzaktion rund um den See war erfolgreich, die Ursache der Verschmutzung aber bleibt. Die Tauchbasis fordert mehr Aufmerksamkeit von der Stadt für das Gebiet. Was außer Müll sonst zum Problem geworden ist.

20 Helfer nahmen an der Putzaktion der Tauschule Pretzien teil. Auch die Ortsfeuerwehr rückte mit dem Schlauchboot an.

Pretzien/Schönebeck. - Es sah schlimm aus rund um den Steinbruchsee in Pretzien. Überall am Ufer, auf der Steilwand, auch auf dem Parkplatz oder am Rand der Straße lagen Zigarettenstummel, Müllbeutel, Flaschen und noch einiges mehr an Müll.