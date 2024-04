Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Welsleben. - Wenn Werner Haberkorn kurz vor Ostern am Platz vor dem Feuerlöschteich an der Bundesstraße 245a in Welsleben steht, wissen die Leute: Sie können wieder Weihnachtsbäume, abgeschnittenes Totholz aus dem Garten und Co. abgeben. Seit fast 30 Jahren koordiniert, überwacht und betreut der Welsleber, der von allen nur „Werni vom Osterfeuer“ genannt wird, die Annahmestelle für das Osterfeuer.