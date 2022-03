Warum es in Calbe bald weniger Parkplätze gibt

Calbe - Die neue Parkordnung in der Mühlenstraße blieb am Donnerstagabend von den Stadträten nicht unkommentiert. Nach mehreren Monaten hatte die Verwaltung das Parkkonzept in der Straße überarbeitet. In Zukunft soll es deutlich weniger Parkplätze für die Bürger geben. Kritik kam gleich von mehreren Seiten.