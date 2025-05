Warum in Groß Rosenburg bald österreichische Rosen wachsen

Groß Rosenburg/Rosenburg. - Erstens: In der nachfolgenden Geschichte wird sehr oft das Wort „Rose“ zu lesen sein. Und zweitens wird die gelegentliche poetische Ader von Karin Keller, der Vorsitzenden des Burg- und Heimatvereins bemüht, was ein bisschen nach Fischers Fritze klingt: „Rosenburger fuhren nach Rosenburg auf die Rosenburg, um für die Rosenburger Rosenburg die Kletterrose ’Rosenburg’ von der Rosenburger Rosenburg auf die Rosenburger Rosenburg zu holen.“ Alles verstanden? Nein? Also der Reihe nach.