Warum und wo die Sparkasse ein Mehrfamilienhaus in Schönebeck bauen will

Etwa 20 moderne Eigentumswohnungen sowie Praxis- und Gewerberäume sollen in einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck entstehen. Bauherr ist die Salzlandsparkasse. Die ersten Abrissarbeiten auf dem bebauten Grundstück laufen bereits.

Der Bagger ist bereits voll im Einsatz, um das Gelände von Schutt und Müll zu befreien. Anschließend soll das alte Haus abgerissen werden, um Platz für einen Neubau mitten in Schönebeck zu schaffen.

Schönebeck - Die Sparkasse ist den meisten sicherlich – und verständlicherweise – primär als Bank bekannt. Doch in Schönebeck tritt das Unternehmen nun auch als Bauherr auf. Im Zentrum der Stadt, konkret in der Steinstraße, will die Sparkasse ein Mehrfamilienhaus mit etwa 20 Wohneinheiten errichten. „Zusätzlich sind auch Gewerbe- beziehungsweise Praxisräume im Objekt geplant“, teilt Stefan König, Abteilungsleiter im Vorstandsstab der Salzlandsparkasse, mit.